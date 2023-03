Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Minrebroederstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Minrebroederstraat is een honderdvijftig meter lange straat in de binnenstad van Utrecht. De straat loopt vanaf de Ganzenmarkt en Telingstraat tot de Korte Jansstraat.

De straat heeft zijn naam te danken aan het voormalige Minrebroederklooster, een klooster van de franciscanen (ook wel minderbroeders genoemd) gelegen tussen de Minrebroederstraat en het Janskerkhof. Het klooster stond hier van 1246 tot 1578. Een deel van het gebouw is blijven staan en dient nu als juridische bibliotheek van Universiteit Utrecht. De panden aan de noordzijde van de straat (met de even nummers) behoorden tot aan de Reformatie voor een groot deel bij het terrein van het klooster.

Een groot deel van de straat bestaat uit gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Volgens de ‘Lijst van beschermde monumenten’ van gemeente Utrecht zijn de panden op nummer 1, 2, 5, 11, 12, 14, 15, 21, 28 en 30 rijksmonumenten. Op nummer 21 bevindt zich de Sint-Willibrordkerk, een rooms-katholieke kerk in neogotische stijl. De kerk is gebouwd in de jaren 1875 tot 1877. Aan de kant van de Minrebroederstraat heeft de kerk een kleine kloostergang. De gebouwen op nummer 6, 7, 9, 13, 25, 26, 27 zijn gemeentelijke monumenten. De panden op nummer 3 en 16 zijn zowel rijksmonument als gemeentelijk monument.

Volgens de geschiedenis van ‘Huizen aan het Janskerkhof’ werd het pand op huisnummer 20 in de eerste helft van de zeventiende eeuw gebouwd. In de negentiende eeuw werd het huis verbouwd voor het Utrecht Stedelijk Gymnasium. In 1912 werd het schoolgebouw uitgebreid met de huizen van nummer 16 en 18. Het samengevoegde pand kreeg het adres Minrebroederstraat 16. Nummer 18 en 20 zijn dan ook geen aparte adressen/panden meer in de huidige straat. Op nummer 16 bevindt zich nu de Academiegalerie van de Hogeschool voor Kunsten Utrecht (HKU).

Volgende week vertellen we het verhaal achter de Jacobsgasthuissteeg. Kun jij ons meer vertellen over de herkomst van deze straatnaam? Laat het ons dan weten.