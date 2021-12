Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Moskeeplein vandaan?

Het plein op de Kop van Lombok krijgt toch wel de naam Moskeeplein. Dat besluit het Utrechtse college in juni van 2011 definitief. In de maanden ervoor zorgt de nieuw bedachte naam voor kritiek.

Volgens het Bouwfonds zou de naam ‘Moskeeplein’ een negatief effect hebben op het verkopen van nieuwbouwappartementen in de buurt van de moskee. Maar daar moet het college niets van hebben. Het Moskeeplein zou juist een heel voor de hand liggende naam zijn, bijvoorbeeld voor de mensen met een migratieachtergrond die in Lombok wonen. Er wordt op dat moment bovendien aan de nieuwe Ulu-moskee gebouwd.

De plannen voor de nieuwe inrichting van de omgeving worden zo’n tien jaar eerder al gemaakt. Vertegenwoordigers van verschillende groepen gaan dan in gesprek over de namen die geschikt zouden zijn voor het plein op de Kop van Lombok. Dat zijn een klankbordgroep van inwoners van Lombok, vertegenwoordigers van de moskee en ook de opdrachtgever Bouwfonds zit daarbij. Er komt een aantal namen op tafel te liggen. Damplein, Lombokplein en de uiteindelijke winnaar: Moskeeplein. Waarom vallen de eerst twee namen uiteindelijk af? Dat heeft eigenlijk hele praktische redenen.

Verwarring

De Commissie Straatnaamgeving buigt zich over de mogelijke namen voor het plein, en concludeert dat Damplein en Lombokplein voor verwarring kunnen zorgen. Voor verdwaalde toeristen misschien, maar ook voor de hulpdiensten. Damplein zou qua naam veel te veel op Domplein lijken. Dat is te gemakkelijk te verwarren in een 112-gesprek.

Lombokplein zou de indruk wekken dat het naast de Lombokstraat zou liggen. In werkelijkheid liggen de twee zo’n 350 meter van elkaar verwijderd. En ben je op zoek naar het Moskeeplein en je ziet in de verte een moskee liggen? Dan zal het daar wel zijn. Moskeeplein, dat zou dus geen verwarring scheppen. Daarbij komt nog een bijzondere reden om voor Moskeeplein te gaan: daar was er nog geen van in Nederland.