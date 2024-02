Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Obrechtstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

Tussen de Biltstraat en de Gildstraat ligt, in de buurt Wittevrouwen, de Obrechtstraat. De toelichting op het straatnaambordje luidt: ‘Jacob. 1457/1458-1505. Vlaams componist’. Maar wie was Jacob Obrecht en waarom is er in Utrecht een straat naar hem vernoemd?

De straat ligt in een wijk waar andere straten niet naar componisten vernoemd zijn. De reden van de vernoeming is dan mogelijk ook niet per se dat hij componist was, maar meer dat hij vermoedelijk kapelmeester van de Domkerk was. In een biografie uit 1867 wordt gesteld dat Jacob Obrecht in 1430 in Utrecht geboren is. Ook zou hij, na veel te hebben gereisd, zijn teruggekomen om hier zijn laatste dagen door te brengen voor hij in 1488 overleed.

Deze stelling komt van Glareanus, een muziektheoreticus, dichter en humanist van kort ná Obrechts tijd, die over diens leven schreef. Hij meende dat de organist die onder de naam ‘Blyde Janus’ in de Dom begraven ligt wel Jacob Obrecht moet zijn, maar dat is niet het geval. Vanuit het leven van Obrecht is ook geen bewijs dat hij ooit in Utrecht heeft gewerkt. Van het veronderstelde sterfjaar in 1488 is in 1943 zelfs vast komen te staan dat dit niet de sterfdag van Obrecht kán zijn. Hij overleed namelijk in 1505 in Ferrara en schreef in 1488 nog een tekst over de dood van zijn vader.

Een achterbuurt

De origineel ‘Balkstraat’ geheten Obrechtstraat kreeg de huidige naam in 1907, toen men er nog vanuit ging dat Obrecht een Utrechter was. De naamswijziging werd aangevraagd door de bewoners van de straat in wat toen een arbeiderswijk was. Zij vonden ‘Balkstraat’ een naam die te veel deed denken aan een achterbuurt en vroegen daarom de naamswijziging aan. Zij vonden het wellicht een prima idee om de straat te hernoemen naar wat zij dachten dat een Utrechts componist was. De componist die onder andere geroemd werd omdat hij “slechts éénen nacht noodig had om eene mis te componeren”.

Latere stadsbesturen hadden echter wél de kennis waar Obrecht echt vandaan kwam en zodoende staat op het bord nu slechts ‘Jacob. 1457/1458-1505. Vlaams componist’. Deze omschrijving is dan wel correct maar laat ook veel níet zien. Het is dan wel een Vlaams componist maar in de hoofden van de naamgevers was hij Utrechts en dé aangewezen persoon om van een afgelegen stuk (voor)stad een respectabel stuk Utrecht te maken.