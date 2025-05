Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Overste den Oudenlaan vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Overste den Oudenlaan ligt in het verlengde van de Europalaan, en is een belangrijke verkeersader die de Jaarbeurs, Kanaleneiland-Zuid en de Weg der Verenigde Naties met elkaar verbindt. Maar wie was deze ‘Overste’ den Ouden?

De laan is vernoemd naar de militair Marinus Petrus Antonius den Ouden, geboren op 21 augustus 1909 in Oud en Nieuw Gestel, Noord-Brabant. Den Ouden is opgeleid als officier aan de Koninklijke Militaire Academie, om daarna door te groeien binnen defensie.

Den Ouden is vooral bekend van zijn rol in de Korea-oorlog waarbij hij het eerste Nederlands Detachment Verenigde Naties (NDVN) als luitenant-kolonel leidde. Een luitenant-kolonel wordt ook wel aangesproken met ‘overste’, vandaar de naam Overste den Ouden. Marinus den Ouden moest met de NDVN proberen het Chinese offensief in Zuid-Korea tegen te houden en Noord-Koreaanse infiltranten op te sporen die zich achter het front verschuilden.

Hinderlaag

Overste den Ouden komt op 12 februari 1951 te overlijden door een hinderlaag; Chinese soldaten zouden zich, gekleed in Zuid-Koreaanse uniformen en bewapend met Amerikaanse wapens, via een gat in de verdediging melden bij de commandopost waar Den Ouden en andere Nederlanders zich bevonden. De Chinezen vuurden hierbij onverwachts schoten op de Nederlanders, waar onder andere Den Ouden dodelijk wordt geraakt.

Het stoffelijk overschot van Den Ouden is op de United Nations Memorial Cemetery in Poesan, ook wel de erebegraafplaats Tanggok genoemd, begraven. De luitenant-kolonel werd voor zijn inzet en daden op 14 april 1951 postuum tot ridder 4e klasse in de Militaire Willems-Orde benoemd.

Het terrein bij de Overste den Oudenlaan was tijdens de jaren dertig een fabrieksterrein van Jan Jongerius. Toen dat failliet ging, nam de Staat het in de jaren vijftig over om er een defensiecomplex neer te zetten. Momenteel is de gemeente bezig om hier de woonwijk De Nieuwe Defensie te realiseren, onderdeel van de Merwedekanaalzone.