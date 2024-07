Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Pahud de Mortangesdreef vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De sportzomer is in volle gang en de Olympische Spelen staan al bijna voor de deur. Dat betekent dat er de komende tijd weer een hoop sporters in de spotlight zullen staan. In Utrecht zijn een aantal sporters geëerd met hun eigen straat, onder wie de recent gestopte Dafne Schippers en Annemiek van Vleuten. Maar ook sporters uit een verder verleden zijn terug te vinden op Utrechtse straatnaambordjes. Naar wie is bijvoorbeeld de Pahud de Mortangesdreef in Overvecht genoemd?

Vlak bij dreven vernoemd naar andere sporters als Jaap Eden en Fanny Blankers-Koen, in de wijk Overvecht, ligt de Pahud de Mortangesdreef. Een naam die bij de meeste mensen misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, maar hij past goed tussen de andere succesvolle sporters in deze buurt.

Charles Pahud de Mortanges werd geboren op 13 mei 1896 in Den Haag, als kind van Charles Ferdinand Pahud de Mortanges en de Utrechtse Sophia Kol. “Daar ligt de kleine generaal”, zou zijn vader geroepen hebben na de geboorte van zijn zoon. En zo geschiedde. Charles Pahud de Mortanges ging naar de Koninklijke Militaire Academie en werd als tweede luitenant geplaatst bij de huzaren.

Olympische Spelen

Maar Pahud de Mortanges had nog een ander talent. Hij bleek bijzonder goed met paarden om te kunnen gaan en was een vaardig ruiter. Hij deed uiteindelijk als ruiter mee aan de Olympische Spelen van 1924, 1928, 1932 en 1936, waar hij in totaal vier gouden medailles en één zilveren medaille wist te veroveren. Hij staat daarmee op plek 5 van de succesvolste Nederlandse olympiërs, onder Ireen Wüst, Sven Kramer, Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel. We vinden hem in die lijst één plekje boven Fanny Blankers-Koen, naar wie de straat haaks op de Pahud de Mortangesdreef vernoemd werd.

Charles Pahud de Mortanges was na zijn sportcarrière ook nog voorzitter van het NOC en lid van het IOC. Voor zowel zijn militaire als sportieve verdiensten kreeg hij een groot aantal onderscheidingen. Charles Pahud de Mortanges stierf op 7 april 1971 in zijn geboorteplaats Den Haag.