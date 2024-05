Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Pedrekudreef vandaan?

De Pedrekudreef is een van de vier nieuw ontstane straatnamen aan de Ivoordreef, als onderdeel van het woningbouwproject aldaar. De nieuwe straatnamen zijn allemaal vernoemd naar inheemse plantennamen, afkomstig uit Suriname. Deze week lichten we de naam Pedrekudreef toe.

Tijdens de trans-Atlantische slavenhandel zijn er bijna 300.000 Afrikanen tegen hun wil naar Suriname getransporteerd. Het werk op de suikerrietvelden was zwaar. Er was weinig te eten, nauwelijks medische zorg en de straffen waren onmenselijk. Grote groepen tot slaaf gemaakten ontsnapten van de plantages en vestigden zich in het oerwoud van Suriname. Zij heten de Marrons.

Diep in de jungle hebben de Marrons hun eigen taal en cultuur weten te behouden. Ook herkenden zij bepaalde Surinaamse planten vanuit Afrika. De Marrons gaven deze planten de Afrikaanse naam. De pedreku is daar een voorbeeld van. Deze plant werd door gevluchte tot slaaf gemaakten gebruikt vanwege de medicinale eigenschappen. Mede dankzij hun plantenkennis overleefden zij in de voor hen onbekende jungle van Suriname.

De plant draagt vruchten die naar peper ruiken en wordt zowel in Suriname als in West-Afrika aan kruidenmengsels toegevoegd om de smaak te verbeteren. Het is een boom die 22 meter hoog kan worden. De takken zijn smal en buigzaam en dragen haarloze, papierachtige bladeren. De aromatische vruchten zijn paars. De plant komt voornamelijk voor in een bosrijke omgeving.