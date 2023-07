Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Pelmolenweg vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

Langs de Catharijnesingel, tussen het Ledig Erf en de Bartholomeïbrug, liggen het Pelmolenplantsoen en de Pelmolenweg. Twee straten, vernoemd naar de Pelmolen die er bijna tweehonderd jaar stond. In 1873 werd de molen gesloopt en nu herinneren alleen de straatnamen nog aan het bouwwerk.

Op de hoek van de Bijlhouwerstraat stond de Bijlhouwerstoren, die hoorde bij het bolwerk Sterreburg. Restanten van dit bolwerk zijn nog altijd bewaard gebleven in het Zocherpark. Sterrenburg lag bij de Tolsteegpoort, met de Bijlhouwerstoren ertussenin.

De Bijlhouwerstoren werd gebruikt voor het heffen van tol, maar toen dat niet meer nodig was, werd er in 1694 een windmolen op de toren gezet. Best bijzonder, want er zijn niet zoveel torenmolens in Nederland. De molen diende voor onder meer het pellen van gerst, wat de naam Pelmolen dan ook verklaart.

In 1873 werd de molen gesloopt, nadat de molenaar vanwege gezondheidsredenen niet langer de molen wilde huren. Volgens de Molendatabase leverde de afbraak ƒ 1.618 op. De vernoemde straten zijn nu nog het enige dat doet herinneren aan de Pelmolen.