Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Piet Heinstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

De Piet Heinstraat is een straat met 36 huizen in Utrecht Oost. De jongste woning heeft een leeftijd van 109 jaar en dateert dus uit 1913. De oudste woning in de Piet Heinstraat is 145 jaar oud en heeft als bouwjaar 1877. Dat is relatief oud. Maar hoewel de zeevaarder Piet Hein toen al lang in de geschiedenisboeken stond, is hij niet de persoon naar wie deze straat vernoemd is.

De wetten van de negentiende eeuw vermeldden niets over de straatnaamgeving in de stad. De gemeente nam vaak straatnamen over die bewoners, ondernemers of ontwikkelaars aan de straten gaven. Dat gold ook voor de Piet Heinstraat. De Utrechtse aannemer die in 1877 het blok huizen tussen de Minstroom en de Abstederdijk liet bouwen, vernoemde de straat naar zijn zoons: Piet en Hein Vink.

In de tweede helft van de negentiende eeuw explodeerde de woningbouw in de grotere steden van Nederland. Door de industriële revolutie besloten veel mensen naar de steden te verhuizen; hier kon men immers aan werk komen. Er moesten daarom snel nieuwe huizen bij worden gebouwd. Strenge regels voor de woningbouw, die waren er toen nog niet. Iemand met geld om te bouwen, hoefde zich eigenlijk maar aan twee regels te houden: de huizen moesten binnen de percelen gebouwd worden en er moest een straat aangelegd worden. In veel gevallen zorgde het ontbreken van eisen aan de woningen voor huizen van matige kwaliteit. Revolutiebouw, wordt het nu genoemd.

Voor de straat vernoemd naar de broers Piet en Hein lijkt dat niet op te gaan. De Piet Heinstraat groeide namelijk uit tot een ‘sjiek buurtje’, schrijft De Minstroom, naar de opmerking van een dame die er in 1962 kwam wonen. Hoe dat kwam? De familie Vink zou alleen huurders in de straat toelaten die naar de rooms-katholieke Aloysiuskerk gingen. Ze moesten getrouwd zijn en een baan hebben. Nu zullen weinig mensen zich dat nog kunnen voorstellen.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.