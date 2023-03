Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Predikherenkerkhof vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Predikherenkerkhof is een honderdveertig meter lange straat in het centrum van Utrecht. De straat bevindt zich tussen de Van Asch van Wijckskade en het kruispunt van de Jacobijnenstraat, Breedstraat en Loeff Berchmakerstraat.

De straat heeft zijn naam te danken aan de predikheren. Zij vormden een kloosterorde, een orde van religieuzen die volgens een bepaalde regel leven. Deze werd in 1216 gesticht door Dominicus Guzman, ook wel Sint Dominicus genoemd. Langs de westgrens van het gestichte dominicaner Predikherenklooster lag een smalle doorgang tot de Lange Lauwerstraat. Na de sloop van het klooster in 1584 werd de steeg openbaar. Vijftig jaar later werd de steeg verbreed en bestraat.

De huizen in de straat Predikherenkerkhof hebben als gemiddeld bouwjaar 1793. Het jongste huis in de straat is gebouwd in 1994. De oudste woning in de straat Predikherenkerkhof is 773 jaar oud en heeft als bouwjaar 1250. De panden met huisnummer 1, 6 en 24 zijn gemeentelijke monumenten. Drie andere gebouwen, met nummer 5, 7 en 9, zijn rijksmonumenten.

Volgens ‘Utrecht. De huizen binnen de singles’ bevatten gebouwen aan de oostzijde nog restanten van de kloostergebouwen, zoals de zijgevels van de voorste beuk bij Predikherenkerkhof 1. Op nummer 9 is nog een deel van de zeventiende eeuwse spiltrap met dikke treden zichtbaar.