Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Professor Hugo de Vrieslaan vandaan?

In de wijk Tuindorp ligt de Professor Hugo de Vrieslaan, maar waar komt deze naam eigenlijk vandaan?

Hugo de Vries is geen huis-tuin-en-keukennaam, maar heeft in de Nederlandse en zelfs mondiale geschiedenis zeker een hoop betekend. De Vries was namelijk bioloog en een van de allereerste genetici. Genetici studeren de biologische wetenschap van erfelijkheid.

Het was vroeger niet vanzelfsprekend dat je een opleiding ging volgen, laat staan dat je een succesvol bioloog werd. De Vries was een kind van twee vermogende ouders, waardoor hij het voorrecht had om naar de universiteit te gaan. Dat ging hem zo goed af, dat hij al snel promoveerde tot doctor.

Succesvolle carrière

Wat volgde was een lange carrière waarin De Vries een hoop voor elkaar heeft gekregen binnen de biologie. Zo was hij degene die met de begrippen mutatie en gen opkwam -twee woorden die in de toekomst ontzettend belangrijk bleken te zijn voor genetici. De Vries bedacht bovendien een eigen mutatietheorie en blies daarmee nieuw leven in de evolutietheorie van Darwin. Niet iedereen was vroeger even overtuigd van de theorie van ene Darwin. De Vries wordt daarom ook wel eens de Nederlandse Darwin genoemd.

Los van een aantal doorbraken in het biologische veld gaf De Vries ook les.In de loop van de jaren was hij bijzonder hoogleraar geworden. Hij heeft meerdere hoogleraren opgeleid en heeft decennialang voor verschillende universiteiten gewerkt. Daaruiten publiceerde hij nog een aantal boeken, en schreef hij mee aan meerdere publicaties. De Vries heeft in zijn tijd dus zeker niet stilgezeten.

Uiteindelijk is de Vries in 1918 met pensioen gegaan, waarna hij zijn tijd grotendeels besteedde aan het kweken en kruisen van planten -een passie die hem al die jaren geleden inspireerde om bioloog te worden.