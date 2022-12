Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Ramstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Aan het eind van de achttiende eeuw werden de toenmalige buitenwijken van Utrecht steeds populairder bij de welgestelde inwoners van Utrecht. Aan de Maliebaan, die vanouds meer als plek voor wandelen en sporten werd gezien, zag men steeds meer deftige woonhuizen verschijnen. In 1898 was het moment dan ook daar dat in het oosten van de stad het Wilhelminapark werd geopend.

De aanleg van het park was een veelbesproken onderwerp geweest bij het bestuur van Utrecht, want volgens sommige raadsleden zou het park veel te ver buiten de stad liggen. Maar niets bleek minder waar; binnen de kortste keren raakten de straten tussen het stadscentrum en het Wilhelminapark in zwang onder de bewoners. Huizen verrezen aan de Van Hogendorpstraat, de Van Limburg Stirumstraat en aan de Ramstraat.

Vanwege deze gelijke opkomst van de nieuwe woonwijk, is het aan te nemen dat de Ramstraat – net als de twee andere eerdergenoemde straten – is vernoemd naar een Nederlands geslacht. De stamboom van de familie Ram begint bij een oud-burgemeester van Amersfoort: Philips Ram Evertsz.. Op 4 juli 1835 werd een aantal van zijn nakomelingen verheven in de Nederlandse adel. Veel leden van de familie Ram deden dienst als bestuurders van de provincie Utrecht en als militairen. Inmiddels is zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn van de familie uitgestorven.

Toch is er ook een andere Ram uit de Utrechtse geschiedenis die hier niet ongenoemd kan blijven: Adriaen Ram, ‘verdediger van het katholieke geloof’. Hij kocht in 1640 het stadskasteel Clarenburg, welke later werd ingericht als schuilkerk Maria Minor. In 1647 vertrekt hij weer uit Utrecht, hij laat Clarenburg achter voor het gerecht Schalkwijk. Ook in kasteel Schalkwijk opent hij een schuilkerk, aan welke de Staten van Utrecht een einde poogt te maken. Dit mondt uit op een gevecht. Uiteindelijk delft Adriaen Ram het onderspit er wordt verbannen ‘uyt die Stadt, Steden, ende Landen van Utrecht’ voor de tien daaropvolgende jaren.