Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Rijnkade vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Aan de westkant van de Binnenstad, net onder Hoog Catharijne, is de Rijnkade te vinden. Een aparte naam, want de kade ligt aan de singel van Utrecht en niet aan de Rijn. Waarom heet deze straat dan de Rijnkade?

De Rijnkade telt in totaal 21 adressen. Hier is onder meer de parkeergarage P6 van Hoog Catharijne te vinden, die vooralsnog gesloten is. Op het dak van deze parkeergarage is de gigantische theepot te zien. De ‘Celestial Teapot’ van zeven meter hoog werd door kunstenares Lily van der Stokker gemaakt voor de tentoonstelling ‘Call of the Mall’ in 2013. In juli vorig jaar kreeg de theepot een mooi plekje aan de rand op het dak van de parkeergarage, uitkijkend over het water.

Zoals bij de meesten bekend, is dat water de Stadsbuitengracht, de singel rond de binnenstad van Utrecht. Niet de Rijn, uiteraard. Toch is de Rijnkade wel degelijk naar de rivier vernoemd. Volgens geschiedschrijver Van der Monde is de naam gekomen uit het feit dat de singel ‘voor een tak van de Rijn gehouden wordt’. Het water in de Utrechtse grachten moet dus uit de Alpen komen. Als je er een plattegrond van de Rijn bij pakt, dan zie je dat dat inderdaad zo is. De Nederrijn vertakt in de Lek en de Kromme Rijn. Onder meer de Kromme Rijn zorgde (en zorgt) voor aanvoer van water in de grachten en singel.

Vanaf de Waterlinieweg stroomt de Kromme Rijn bij het Ledig Erf de stad in. Via de Stadsbuitengracht, de Oude Gracht en de Nieuwe Gracht stroomt het water naar de rivier de Vecht. De Kromme Rijn, die zo’n 3000 jaar geleden moet zijn ontstaan, zou ooit de belangrijkste aftakking van de Rijn naar de Noordzee zijn. Maar sinds ongeveer 2000 jaar geleden is de Lek steeds belangrijker geworden.