Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Steenweg vandaan?

Wie een dagje gaat shoppen in Utrecht komt al gauw in de Zadelstraat en de Steenweg terecht. Eerder schreven we in deze rubriek al over de herkomst van de naam van de Zadelstraat. Deze week is de straat aan de beurt die parallel loopt aan de Zadelstraat en ooit zijn naam deelde met die straat: de Steenweg. Lees hieronder meer over de drukke winkelstraat waar in coronatijd een heuse voetgangersrotonde lag.

De Steenweg loopt van de Choorstraat via de Lange Elisabethstraat over in het Vredenburg. Het is één van de populairste winkelstraten van Utrecht, met veel kledingwinkels van bekende merken. De straat wordt zoveel belopen dat de gemeente het in coronatijd noodzakelijk vond om een voetgangersrotonde aan te leggen op het kruispunt met de Mariastraat, zodat mensen beter afstand konden houden. Die rotonde is inmiddels al een tijdje verdwenen uit het straatbeeld.

De Steenweg is ook één van de oudste straten van Utrecht. T.J. Hoekstra, stadsarcheoloog van Utecht van 1972 tot 2001, schreef in zijn Archeologische Kroniek van Utrecht dat de Steenweg zijn huizen en bestrating rond 1300 heeft gekregen, maar dat de weg zelf waarschijnlijk al veel ouder is. Aan de huidige Steenweg grensde namelijk de Buurkerk, waar nu het Museum Speelklok huist. Deze kerk werd al genoemd in geschriften uit de tiende eeuw. Ook het Schoonhuis, de plek waar de Utrechtse raad vanaf 1196 bijeen kwam, grensde aan de Steenweg. De Steenweg vormde in deze tijd de kern van de handelswijk die in de achtste eeuw op de deze plek ontstond, genaamd ‘Stathe’. Hier verzamelden zich veel Utrechtse handelaren, die zich veelal bezighielden met de Rijnhandel.

De Zadelstraat en de Steenweg deelden in eerste instantie dezelfde naam. De Zadelstraat was de eerste weg in Utrecht die werd bestraat en heette sindsdien de Steenweg. Later kwam er nog een Steenweg bij, die de Nieuwe Steenweg werd genoemd. De oude Steenweg werd vervolgens omgedoopt tot de Zadelstraat en de Nieuwe Steenweg werd uiteindelijk gewoon Steenweg.