Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Van Asch van Wijckskade vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Berichten over de nieuwe straatnaamborden in de stad bereikten afgelopen week de redactie van DUIC. Sinds kort staan er onder verschillende straatnaamborden geen onderschriftje meer. Een toevallige voorbijganger kan niet meer lezen naar wie precies de straat is vernoemd. Reden te meer om daar aandacht aan te besteden.

De Van Asch van Wijckskade spant over de noordzijde van de Utrechtse binnenstad. Beginnend bij het Nijntjepleintje in het westen, loopt deze straat langs de stadsbuitengracht en parallel aan de Weerdsingel O.Z. aan de overkant van het water. Alleen ter hoogte van het Begijnebolwerk maakt de stadsbuitengracht een knik in noordelijke richting. De kade loopt door tot aan de Plompetorenbrug, die richting de Wolvengevangenis leidt.

Nederland kende in haar geschiedenis een meerdere Van Asch van Wijcken met een belangrijke functie. Wij hebben het hier over Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, die verder bij zijn achternaam wordt genoemd. Net als op het straatnaambord. Van Asch van Wijck werd op 14 oktober 1774 geboren in Utrecht. Hij stamde uit een belangrijke familie die oorspronkelijk uit de Betuwe kwam, een aanzienlijk ‘regentengeslacht’. De jonge Hubert volgde, zoals voor hem vanzelfsprekend moet zijn geweest, een academische opleiding in Utrecht; Rechtsgeleerdheid en Geschiedkunde.

Zijn carrière, die kon volgens Van Asch van Wijck nog wel even wachten. Hij ging nog een aantal jaar als student door het leven. Daar kwam in 1804 verandering in, Van Asch van Wijck liet zich na zijn vaders overlijden inschrijven als advocaat. Later bekleedde hij tal van functies in het bestuur van Nederland. Hij werd in 1827 benoemd tot burgemeester van zijn ‘vaderstad’ Utrecht. Dat bleef hij tot in 1839. In 1833 werd hij verheven tot de adellijke stand.

Van Asch van Wijck, een ‘energieke burgemeester’ volgens geschiedenisplatform UtrechtAltijd, nam het initiatief om van Utrecht een mooiere stad te maken. Door het neerhalen van de stadsmuren, kwam er ruimte vrij voor de aanleg van fraaie plantsoenen en villawijken. Van Asch van Wijck zou Utrecht aantrekkelijker willen maken voor de gegoede burgerij, in de hoop dat zij zich in de stad zouden vestigen.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.