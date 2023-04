Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Voetiusstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Voetiusstraat is een zestig meter lange straat in de binnenstad van Utrecht. De straat begint aan het Domplein en loopt door tot aan het Pieterskerkhof. Op ongeveer een derde van de straat is er een verbinding met de straat Achter de Dom.

De straat heeft zijn naam te danken aan Gisbertus Voetius (1589-1676), de eerste en meest invloedrijke zeventiende-eeuwse hoogleraar theologie aan de Universiteit Utrecht. Voetius was naast hoogleraar theologie ook wetenschapper in Semitische talen en predikant van gereformeerden huize. Hij overleed in 1676 in Utrecht. In 1899 werd de Gereformeerde Theologen Studentenvereniging Voetius opgericht, vernoemd naar de hoogleraar.

Volgens het boek ‘Een paradijs vol weelde’. Geschiedenis van de stad Utrecht bestond de straat al in het jaar 1300. Rond 1400 lag de straat op de immuniteit van de Domkerk, dat was een gebied rondom de kathedraal waar slechts het kerkelijk recht van de betreffende geestelijke instelling gold. Volgens Utrecht. De huizen binnen de singels werd de straat voorheen ook wel de Ezelsteeg of Voetiussteeg genoemd. In 1907 is de steeg aan de noordzijde verbreed en kreeg het de huidige naam Voetiusstraat.

In de Voetiusstraat staan weinig huizen. In totaal zijn er twaalf adressen gevestigd, verdeeld over vier panden. Volgens de ‘Lijst van beschermde monumenten’ van gemeente Utrecht zijn alle vier de panden (nummer 1 tot en met 4) rijksmonumenten. Het woon-winkelpand op nummer 1 is hoogstwaarschijnlijk een jaar na de verbreding van de straat, in 1908, gebouwd. Voetiusstraat 2-4 is de voormalige Openbare Leeszaal en Bibliotheek, die in 1912 werd geopend. Het gebouw bevatte behalve een echte leeszaal ook een imposante voordrachtenzaal. Het woon-winkelpand op nummer 3 is zowel een rijksmonument als gemeentelijk monument uit 1912, ontworpen door architect Marinus Eliza Kuiler.

Volgende week vertellen we het verhaal achter de Agnietenstraat. Kun jij ons meer vertellen over de herkomst van deze straatnaam? Laat het ons dan weten.