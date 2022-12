Straatnamen in Utrecht: Waar komt de naam Voorstraat vandaan?

De Voorstraat is het onderwerp van menig nieuwsbericht. De veranderende inrichting van de straat, de rondfietsende studenten, de horeca, de winkels en de bevoorrading van die twee. Het loopt in het verkeer nog wel eens spaak op de Voorstraat en dat is in zo’n drukke straat niet zo gek. In zo’n situatie sta je natuurlijk ook een stuk minder snel stil bij de vraag: waar komt die naam Voorstraat eigenlijk vandaan?

De Voorstraat is te vinden in de wijk Binnenstad in Utrecht. Volgens de gegevens van het Kadaster staan er in deze straat 249 huizen. Dat is een stuk meer dan in de meeste andere straten van Nederland. De huizen in de Voorstraat hebben als gemiddeld bouwjaar 1746: ze zijn volgens het Kadaster dus relatief oud.

Het jongste huis in de straat is gebouwd in 2000 en de oudste woning in de Voorstraat heeft als bouwjaar 1450. Ook zijn er in de Voorstraat meerdere monumentale panden te vinden, zoals ‘Apotheek de Liefde’ op nummer 6 en ‘Koning van Portugal’ op nummer 14.

De Voorstraat moet ongeveer in 1300 zijn ontstaan, net als veel andere straten in de binnenstad van Utrecht. Over de herkomst van de naam zijn maar weinig specifieke bronnen te vinden. Toch is er een vrij eenvoudige verklaring: een grotere voorstraat is over het algemeen een hoofdstraat. In tegenstelling tot een kleiner achterstraatje. Het is dus minder waarschijnlijk dat deze straat ergens vóór ligt, zoals bij Voor en Achter Clarenburg het geval zou zijn.