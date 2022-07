Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Wapatovliet vandaan?

Een van de jongere straten van Utrecht is de Wapatovliet. De wattes? Deze straat in Rijnvliet draagt, eigenlijk net als de andere straten van deze buurt, best een aparte naam. Eerder schreef DUIC bijvoorbeeld al over de Sassafraslaan. Net als sassafras is wapato een plant die al sinds tijden door mensen wordt gebruikt.

De Wapatovliet in Leidsche Rijn wordt nog uitgebreid: volgens het kadaster is het oudste gebouw in 2022 gebouwd en staat het nieuwste gebouw voorlopig voor 2023 op de planning. Nu zijn er in totaal 24 adressen, maar het is aannemelijk dat daar nog verandering in komt.

De naam wapato wordt voor een aantal planten gebruikt binnen dezelfde familie. Het gaat om een oeverplantje dat voornamelijk in Noord-Amerika voorkomt. Ook zijn er wapatoplanten die uit andere continenten komen. De plant groeit over het algemeen in rustig water, zoals een klein poeltje of een kabbelend beekje. De wortels staan onder water, maar de bloem groeit boven water. Het liefst op een zonnige plek. De wapato is familie van het inheemse pijlkruid.

Wortels

Mensen wisten deze plant lang geleden al goed te vinden. Veel wapatoplanten hebben eetbare wortels waar veel koolhydraten en zetmeel in zitten; een stevige voedingsbron die zowel in de zomer als in de winter te vinden is. Het is bovendien een plant die vrij gemakkelijk te plukken is. Je breekt de wortels onder water af. Die komen daarna vanzelf bovendrijven.

In Rijnvliet zijn naast de Wapatovliet en de Sassafraslaan ook onder andere de Wilde Rucolavliet, de Zoutstruikstraat en de Eendenkroosvliet te vinden. In 2020 zorgden enkele straatnamen voor discussie in de Utrechtse gemeenteraad. De vraag was in hoeverre de bewoners nog inspraak hadden in de keuze van deze straatnamen. Ook werd opgeworpen dat er meer Utrechtse namen terug zouden mogen komen in de nieuw gekozen straatnamen.