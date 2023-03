Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Wijde Begijnestraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Wijde Begijnestraat is een honderddertig meter lange straat gelegen in de binnenstad van Utrecht. De straat bevindt zich tussen de Voorstraat en de Van Asch van Wijckskade. Aan de Wijde Begijnestraat liggen de zijstraten Breedstraat en 3e Achterstraat.

De huizen in de straat Wijde Begijnestraat hebben als gemiddeld bouwjaar 1852. Het jongste huis in de straat is gebouwd in 2000 en is dus nog maar 23 jaar oud. Het oudste pand in de Wijde Begijnestraat is 573 jaar oud en heeft als bouwjaar 1450. Volgens de ‘Lijst van beschermde monumenten’ van gemeente Utrecht zijn veel panden in de straat een gemeentelijke monument of rijksmonument. Aan de straat bevindt zich tevens het Wijde Begijnehof met zeventien huizen. Zes daarvan zijn gemeentelijke monumenten.

De straatnaam was voor 1888 Wijde Begijnesteeg. In het jaar 1888 veranderde ‘steeg’ in ‘straat’. De straat heeft zijn naam te danken aan het Begijnhof, een verdwenen leefgemeenschap van begijnen in de Utrechtse stad, dat hier vanaf de middeleeuwen lag. Op het terrein bevond zich een kapel, een groothuys met meerdere alleenstaande vrouwen en een moeshof. Ook stonden er meerdere kleinere huizen die eigendom waren van de woonachtige begijnen. Een aantal gebouwen zijn omstreeks 1840 omgebouwd, zoals het huis op nummer 112 en de rijtjeshuizen op nummer 15 tot en met 21. Verder is er, op enkele hergebruikte fragmenten van de gesloopte gebouwen na, weinig meer over van de oorspronkelijke gebouwen van het Begijnhof.

De bekende oogarts/fysioloog Franciscus Cornelis Donders is ooit werkzaam geweest in het pand op Wijde Begijnestraat 1. In 1858 vestigde zich hier het Ooglijdersgasthuis waar de beroemde Utrechtse professor Donders tot 1883 directeur was. Na zijn overlijden in 1889 wordt het gasthuis opgevolgd door zijn partner Herman Snellen, waarna het verhuist naar een nieuwe locatie. In het gebouw op Wijde Begijnestraat 1 zit nu het Eye Hotel.

