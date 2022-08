Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Xenophonlaan vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Tussen de Herodotuslaan ene de Louis Davidslaan in de buurt Rijnsweerd in Utrecht ligt de Xenophonlaan. Zijstraten zijn de Liviuslaan en de Caesarlaan. De Xenophonlaan telt drie adressen. In Rijnsweerd zijn veel straten met bekende namen te vinden, maar wie is eigenlijk Xenophon.

Xenophon was een Grieks geschiedkundige en filosoof. Hij werd geboren in het jaar 430 voor Christus in de Griekse stad Athene. Hij zou uit een goed nest komen en was bevriend met onder meer de filosoof Socrates. Over zijn jongere jaren in de stad is verder erg weinig bekend, maar dat verandert zodra hij ouder wordt.

Xenophon gaat het huurlingenleger in om te vechten voor de Perzische prins Cyrus de Jongere. Cyrus voert de opstand tegen zijn broer, dan de Perzische koning Artaxerxes II. Maar winnen doen ze niet, en de huurlingen keren onder leiding van Xenophon terug naar huis. De opstand was al met al uitgelopen op een jarenlange tocht. Zo’n 5.000 van de 13.000 soldaten zou dan ook nooit meer terugkeren naar Athene.

Anabasis

Van de omzwervingen tijdens en na de opstand tegen koning Artaxerxes II schrijft Xenophon een verslag van zeven boeken. Het heet: Anabasis. Anabasis vertaalt zich uit het Oudgrieks naar ‘tocht van de kustlijn naar het binnenland’, maar het verhaal wordt ook wel de Tocht van Tienduizend genoemd, vrij naar het aantal soldaten dat in deze tocht meeliep.

Het autobiografische verhaal groeide uit tot een invloedrijk werk voor volgende generaties auteurs – volgens de Encyclopedia Britannica was Anabasis een van de oudste, of een van de oudst bewaard gebleven autobiografische werken. Een beroemde passage gaat over het moment dat de huurlingen op hun retour bij de Zwarte Zee aankomen.

De zee!

Het viel Xenophon op dat er iets aan de hand was. Hij besteeg zijn paard en snelde te hulp, en al snel hoort hij soldaten roepen: ‘De zee! De zee!’. Allen renden erheen, ook de achterhoede-soldaten, de lastdieren en de paarden. Toen allen waren aangekomen op de top, omhelsden ze elkaar en de generaals en de kapiteins, huilend van vreugde.