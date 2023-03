Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Zuilenstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Zuilenstraat is een honderdtwintig meter lange straat gelegen in de binnenstad van Utrecht. De straat loopt van de Lange Nieuwstraat tot aan de Nieuwegracht met de Quintijnsbrug. De Zuilenstraat heeft zijn naam te danken aan Van Zuylen van Nievelt, een tak van het oud adellijk geslacht Van Zuylen. De tak is ontstaan in de regio Utrecht.

De huizen in de Zuilenstraat hebben als gemiddeld bouwjaar 1834. Het meest recent gebouwde huis in de straat stamt uit 2008 en is dus vijftien jaar oud. De oudste woning in de Zuilenstraat is 373 jaar oud en heeft als bouwjaar 1650. Volgens de ‘Lijst van beschermde monumenten’ van de gemeente Utrecht telt de straat zeventien rijksmonumenten. De panden op nummer 1, 3 en 15 zijn gemeentelijke monumenten.

De straat bestaat mogelijk al sinds 1300. In de late middeleeuwen viel dit gebied onder het gerecht van de Sint-Paulusabdij, een voormalige benedictijner abdij in de stad. Door de grote stedenbouwkundige transformatie vanaf ongeveer 1570, werd kerkelijk bezit geseculariseerd. Hierdoor kwamen grote gebieden vrij die heringericht werden met nieuwbouw. Tussen 1570 en 1670 is de Zuilenstraat aangelegd als openbare straat. Het zeventiende eeuwse karakter is nog steeds terug te zien in de huizen die in die tijd zijn gebouwd.

In 1925 werd een pand aan de Zuilenstraat verbouwd voor de huisvesting van de Agatha Snellenschool. De school was de enige neutrale bijzondere basisschool in het centrum van de stad. In 1985 fuseerde de lagere school en het Kleuterhuis tot de basisschool Agatha Snellen. Hierdoor werd het schoolgebouw aan de Zuilenstraat te krap en verhuisde deze een aantal jaren later naar het huidige schoolgebouw aan de Nicolaasdwarsstraat.