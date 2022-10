Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Queridostraat vandaan?

In Utrecht West is de Queridostraat te vinden, gelegen tussen de Jaffastraat en de Louis Couperusstraat. In deze straat zijn 86 adressen te vinden. De huizen in deze straat zijn gebouwd tussen 1941 en 1951, volgens de gegevens van het Kadaster. De Queridostraat kwam eerder op DUIC al voorbij – hier staat namelijk een aantal woningen dat volgens de bewoners in slechte staat is. Vocht en schimmel vormen een groeiend probleem in de woningen die nog met enkel glas zijn uitgerust.

Deze straat is vernoemd naar de schrijver Israël Querido. Hij werd op 1 oktober 1872 geboren in Amsterdam. Daar gingen hij en zijn broer Emanuel, de latere uitgever, naar een privéschool. Israël Querido raakte al jong geïnteresseerd in het schrijven van romans, zo is in het Biografisch Woordenboek van Nederland te lezen. “Toen Querido achttien jaren telde, was hij aan een, nooit voltooide, roman begonnen geïnspireerd door Gustave Aimard.” Enkele jaren later debuteerde hij en bracht hij de bundels Verzen en Gedichten uit.

In 1897 werd hij lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Hier leerde hij Herman Heijermans kennen. Samen werkten zij aan het tijdschrift De Jonge Gids, een ‘socialistische tegenhanger’ van De Nieuwe Gids. Na de eeuwwisseling bracht Querido zijn eerste roman uit, Levensgang, over de Amsterdamse diamantbewerkers. In zijn tweede roman, Menschenwee, omschreef Querido het leven van de arbeidersklasse in de bollenstreek. Daarvoor ging hij er zelf een tijdje wonen, schrijft de Joodse Bibliotheek. Hetzelfde deed hij voor zijn vierdelige serie De Jordaan.

Querido liet in zijn boeken weinig los over zijn privéleven. Maar volgens tijdschrift Ons Amsterdam was de schrijver een niet al te prettig figuur. “Hij lijkt een arrogante man te zijn geweest, die geen gelegenheid voorbij liet gaan om te pronken met zijn eruditie en met de complimenten die allerlei literaire grootheden hem maakten.” Daarbij was hij niet gesteld op de mening van kritische recensenten, die hij dan graag ‘journalistieke zwetsertjes’ of ‘boosaardige rakkertjes en schalkjes’ noemde. “Tegenover al deze schurken plaatst hij zichzelf als een literator, te vergelijken met Edgar Allan Poe, Emile Zola of zelfs William Shakespeare.”

Israël Querido overleed op 5 augustus 1932 in Amsterdam.

