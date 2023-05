Straatnamen in Utrecht: waar komt de Wittevrouwenstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Wittevrouwenstraat is een honderdvijftig meter lange straat in de binnenstad van Utrecht. De straat begint aan de Driftbrug en loopt door tot aan de Wittevrouwenbrug. De straat verbindt de Biltstraat en de Voorstraat met elkaar. De Wittevrouwenstraat heeft twee zijstraten, namelijk de Ridderschapstraat en de Keizerstraat.

Volgens het boek ‘Een paradijs vol weelde’. Geschiedenis van de stad Utrecht’ bestond de straat al rond het jaar 1300. De straat is vernoemd naar het Wittevrouwenklooster, een vrouwenklooster in Utrecht dat in het begin van de achttiende eeuw verdween. Omdat de nonnen witte kledij droegen, kreeg het klooster deze naam. Niet alleen de Wittevrouwenstraat is vernoemd naar het klooster. Ook de wijken Wittevrouwen en Buiten Wittevrouwen en de straten Wittevrouwensingel en Wittevrouwenstraat zijn hiernaar vernoemd.

Volgens de ‘Lijst van beschermde monumenten’ van de gemeente Utrecht staan er tal van monumenten in de straat. De panden op nummer 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36 en 44 zijn rijksmonumenten. De panden op huisnummer 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24 en 42 zijn gemeentelijke monumenten.

Er staan twee opvallende gebouwen in de straat. Zo bevindt zich op de hoek van de Wittevrouwenstraat/Drift de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Dat was voorheen het paleis van Lodewijk Napoleon. Napoleon liet grachtenpanden samentrekken en daarachter een ‘grande galerie’ bouwen met balzaal en kapel. Het paleis was maar kort in gebruik en werd toen Universiteitsbibliotheek. DUIC schreef al eens eerder over ‘het koninklijke boekenpaleis’. Het gebouw op nummer 44 was ooit een accijnshuis en Politiebureau Wittevrouwen. Inmiddels dient het gebouw als advocatenbureau. De panden in de straat worden verder veelal gebruikt als huizen, winkels en horeca.

Volgende week vertellen we het verhaal achter de Potterstraat. Kun jij ons meer vertellen over de herkomst van deze straatnaam? Laat het ons dan weten.