Straatnamen in Utrecht: wie was Jan Pieterszoon Coen?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Jan Pieterszoon Coenstraat is gelegen in Lombok. De straat ligt tussen de Vleutenseweg enerzijds en de Leidseweg anderzijds. De bijna vijfhonderd meter lange straat is vernoemd naar Jan Pieterszoon Coen. Wie was deze man?

Een van de bekendste VOC-leden. Geroemd om zijn bestuurskundige kwaliteiten bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), maar verafschuwd om zijn gruwelijke optreden tegen iedereen die hem in de weg stond. Dat was Jan Pieterszoon Coen.

Het omstreden VOC-lid werd in 1587 geboren in Hoorn. Daar bleef hij de eerste periode van zijn leven wonen. Als dertienjarig jongetje verliet Coen de havenstad voor Rome. Na zes jaar keerde hij terug en sloot zich aan bij de handelsonderneming. Coen vond werk op schip De Hoorn en vertrok in 1607 naar Indië.

De vloot voer naar de Banda-eilanden. Daar groeide onder meer de grondstof nootmuskaat. De admiraal van de vloot, Pieter Willemszoon Verhoef, kreeg de opdracht een handelsmonopolie te verkrijgen op deze grondstof. Dat kwam hem duur te staan. Verhoef werd vermoord door de lokale bevolking. De overige Nederlanders, waaronder Jan Pieterszoon Coen, namen wraak en dwongen het alleenrecht op nootmuskaat uiteindelijk af.

In 1611 keerde de vloot terug in Hoorn. Maar het was voor Coen nog niet genoeg. Een jaar later vertrok hij opnieuw naar Indië. De VOC was tevreden over zijn werk en benoemde hem tot gouverneur-generaal. Een van zijn bekendste daden is het stichten van de handelspost Batavia in 1619. Onder zijn leiding groeide Batavia uit tot een machtig handelscentrum.

Toch werden deze successen niet zomaar behaald. Coen trad hard op tegen de lokale bevolking. Zo reisde hij in 1621 opnieuw af naar de Banda-eilanden, omdat de lokale bevolking onder druk van de Engelsen hun afspraken niet nakwamen. Naar schatting overleefden slechts zeshonderd van de vijftienduizend Bandanezen de aanval.

Deze gebeurtenis maakte van Jan Pieterszoon Coen de ‘Slachter van Banda.’ Uiteindelijk overleed hij in 1629 in Batavia, vermoedelijk aan de gevolgen van cholera. Hij werd 42 jaar oud.