Straatnamen Utrecht: waar komt de naam Soendastraat vandaan?

Tussen de Maetsuykerstraat en Malakkastraat, doorkruist door de Kanaalstraat, ligt de Soendastraat. In deze straat zijn 26 huizen te vinden en zijn evenveel adressen gevestigd, zo verklaart het Kadaster. De huizen in de Soendastraat zijn volgens deze gegevens ook relatief oud. Zo is de jongste woning 102 jaar geleden afgebouwd. De oudste woning in de straat was 118 jaar geleden klaar. De gemiddelde oppervlakte van de huizen in de Soendastraat beslaat 92 vierkante meter.

Bij de naam Soenda zullen veel jongere Utrechters tegenwoordig waarschijnlijk aan het gelijknamige festival denken dat plaatsvindt in de Ruigenhoekse polder, een terrein dat onderdeel uitmaakt van het Noorderpark aan de noordkant van Utrecht. Uiteraard is de Soendastraat niet vernoemd naar een festival voor elektronische muziek. Soenda verwijst in dit geval namelijk naar twee Indonesische eilandengroepen: de Kleine Soenda-eilanden en de Grote Soenda-eilanden.

De Kleine Soenda-eilanden bestaan onder meer uit Bali, Lombok, Soemba, Soembawa, Komodo, Flores en Timor. Binnen deze eilandengroep hoort ook weer de kleinere Tanimbar-eilandengroep. De Grote Soenda-eilanden bestaan uit Borneo, Java, Sulawesi en Sumatra. De eilandengroep is verdeeld over het grondgebied van de staten Indonesië, Maleisië, Brunei en Oost-Timor.

“In juni 1596 ging een Nederlandse vloot van vier schepen bij Java voor anker”, schrijft Beekman in het boek Paradijzen van Weleer. “Zinloos geweld en een algeheel gebrek aan respect voor plaatselijke gewoonten maakten dat de Nederlanders op deze kusten niet welkom waren.” In de zeventiende eeuw groeide de handel in luxeproducten vanuit onder meer Indonesië: specerijen, suiker, koffie, thee en porselein. Nederlanders breidden volgens Beekman hun invloed in de archipel uit ‘door hun superioriteit ter zee, door middel van gewapende interventie, die dikwijls meedogenloos was, en door het spelen van sluwe politieke spelletjes en het uitbuiten van plaatselijke geschillen’.

