Straatnieuws Utrecht brengt dichtbundel uit

Straatnieuws Utrecht brengt de dichtbundel Dichtbij U uit met verzen van schrijvers van het Utrechts Stadsdichtersgilde. Het boekje wordt onder andere verkocht door de straatnieuwsverkopers.

De Utrechtse dichter Fred Penninga verzon eerder al het plan om straatnieuwsverkopers die vanwege het coronavirus werkloos waren geworden te helpen. Hij ging gedichten schrijven en gaf deze vervolgens aan Eelco, zijn straatnieuwsverkoper.

“Als ik nou elke week een nieuw gedicht schrijf […] en Eelco die gedichten voor één euro verkoopt, dan is iedereen toch op slag weer een stukje gelukkiger?” Tegelijkertijd riep Penninga andere leden van het Utrechts Stadsdichtersgilde op hetzelfde te doen.

Bundel

Nu is er dus een bundel waarin acht gedichten zijn te lezen. De gedichten in Dichtbij U zijn van de hand van Ruben van Gogh, Els van Stalborch, Pauline Pisa, Peter Drehmanns, Ingmar Heytze, Fred Penninga, Jan van der Haar en Onno Kosters.

De straatnieuwsverkopers kunnen het boekje vanaf vandaag gratis ophalen bij het noodloket. De prijs van de bundel is 2,50 euro. Via de website van Straatnieuws Utrecht zijn er 100 genummerde en door verkopers en Fred Penninga gesigneerde exemplaren te koop voor 10 euro plus verzendkosten.