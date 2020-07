Straatnieuws Utrecht brengt tweede bundel uit, dit keer met foto’s

Straatnieuws Utrecht brengt een tweede bundel uit: Roos voor U. In de bundel staan portretten van straatverkopers, in tekst en beeld. De bundel is vanaf vandaag te koop bij de straatnieuwsverkopers voor 2,50 euro.

Voor de nieuwe bundel werkte Straatnieuws Utrecht samen met fotograaf Roos Klein. De bundel is mogelijk gemaakt doordat veel Utrechters geld hebben gedoneerd.

Klein fotografeerde de verkopers en maakte bij elke foto een verhaal. “De verkopers vertellen hoe zij zich redden in deze zware tijden of hoe zij juist kansen zien in tijden van corona”, zegt Straatnieuws Utrecht. “Met de bundel geeft Straatnieuws Utrecht de verkopers weer een gezicht en een stem.”

Straatnieuws Online

Net zoals de vorige bundel is het ook nu de bedoeling dat het straatnieuwsverkopers de zomer door helpt in afwachting van Straatnieuws Online. Op dit moment wordt er gewerkt aan het nieuwe online platform. De lancering ervan is waarschijnlijk dit najaar.

In maart werd bekend dat de papieren krant er na ruim 25 jaar mee stopte. Door de coronacrisis kwam het laatste gedrukte nummer in maart uit. Er zijn in al die jaren circa 350 edities in Utrecht verkocht.

De fotobundel is de tweede bundel die wordt uitgebracht in coronatijd. In juni kwam de eerste uit: Dichtbij U. Daarin stonden gedichten van schrijvers van het Utrechts Stadsdichtersgilde.