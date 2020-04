Straatnieuws Utrecht start hulpactie voor verkopers en gaat online

Straatnieuws Utrecht gaat online om de verkopers te steunen. Door de maatregelen vanwege de coronacrisis is het distributiepunt van het blad gesloten en kopen mensen geen kranten meer.

Een donatieactie en het digitaal gaan van Straatnieuws moet de dak- en thuislozen die geen kranten meer kunnen verkopen gaan helpen. Door verschillende vrijwilligers is het gelukt om snel het roer om te gooien en nu is Straatnieuws Online gepubliceerd.

De donaties gaan direct naar de verkopers. Straatnieuws Online publiceert over het wel en wee van de dak- en thuislozen in deze crisis. Kortom: Straatnieuws is geen papieren krant meer, maar een online nieuwsvoorziening.

In de komende tijd gaat Straatnieuws Utrecht, de stad en omgeving vragen te helpen om verkopers op te sporen, met wie zij het contact hebben verloren. Op de vernieuwde site is daartoe al een verkopersloket geopend. De donaties gaan direct naar haar verkopers.

Doneren en de nieuwe website bekijken kan hier.