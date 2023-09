Straatnieuwsverkoper en ‘Utrechtse cowboy’ László Galambos (56) overleden

Straatnieuwsverkoper László Galambos die vaak rond het Smaragdplein in Utrecht te vinden was, is vorige week op 56-jarige leeftijd overleden. Frank Dries van het Straatnieuws spreekt van een sympathieke en rustige man.

László is geboren en getogen in Hongarije. Toen hij 32 jaar was kwam hij naar Nederland om werk te vinden. De als bakker opgeleide László werkte onder meer bij een Chinees restaurant en bij een kringloopwinkel, tot hij op een gegeven moment op straat belandde.

Hij verkocht zo’n tien jaar lang het Straatnieuws in Utrecht en was vooral te vinden bij de Plus op het Smaragdplein. Veel mensen kennen hem volgens Dries als de ‘Utrechtse cowboy’. “Met zijn leren jas en leren hoed. Hij droeg dit altijd, ook al was het dertig graden boven nul.”

Goed mens

Het overlijden van László is misschien extra cru omdat het de laatste tijd juist goed met hem ging. Volgens Dries had hij al driekwart jaar een eigen kamer via een woonproject van het Leger des Heils en ook had hij zicht op een eigen woning. “Hij was aan het genieten van zijn privacy en zijn eigen spulletjes. Hij keek hier ontzettend naar uit na een leven op de straat.”

Tot slot zegt Dries kapot te zijn vanwege het overlijden van László. “Ik ken hem al heel lang. Hij was een sympathieke en rustige man. Ik heb hem nooit dronken gezien en hij gebruikte geen drugs, het was een goed mens.”