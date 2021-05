Straks mogen dieren in Utrecht alleen gevoerd worden op plekken die zijn aangewezen

Het voeren van dieren in Utrecht mag straks alleen nog op plekken die de gemeente aanwijst. In april van dit jaar werd nog gezegd dat dieren op alle publieke plekken in de stad niet meer gevoerd mogen worden. Het nieuwe besluit werd donderdag genomen tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het voeren van dieren wordt gezien als belangrijke oorzaak van plaagdieren zoals ratten. De ratten komen namelijk af op voedsel dat bijvoorbeeld wordt achtergelaten voor eenden. Daarnaast zou het overmatig voeren niet goed zijn voor de dieren.

Het college mag nu bepaalde plekken in de openbare ruimte aanwijzen waar het voederverbod niet geldt. Dit zullen volgens de gemeente locaties zijn die geschikt zijn voor het recreatief voeren van dieren. Welke plekken dit zijn is nog niet bekend.

Inzamelen

Naast het voederverbod gaat de gemeente ook kijken naar mogelijkheden om oud voedsel in te zamelen. Het idee is dat dat elders opnieuw kan worden gebruikt om voedselverspilling tegen te gaan.

Een uitzondering op het verbod is voeren van dieren op privéterrein. Zo mogen er in de toekomst bijvoorbeeld nog steeds vetbollen voor vogels worden opgehangen in de tuin. Het verbod geldt daarnaast ook niet voor mensen die dieren voeren in opdracht van een beheerder van een openbare plaats en voor sportvissers.