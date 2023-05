Straks ruimte voor recreatie, natuur en zonnevelden in Ockhuizen in Utrecht

Er komen straks meer mogelijkheden voor recreatie in Ockhuizen, een gebied dat ten noorden van Haarzuilens in Utrecht ligt. Daarnaast wordt onder meer de biodiversiteit verhoogd en komt er in Ockhuizen een zonneveld waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Dat staat in plannen van de gemeente Utrecht.



Ockhuizen is een gebied dat ligt in het uiterste noordwesten van de gemeente Utrecht en deel uitmaakt van Haarzuilens. De gemeente Utrecht wil het gebied ontwikkelen waarin recreatie, natuur, duurzame energie en het cultuurhistorische landschap samenkomen. Er ligt nu een conceptontwerp voor Ockhuizen op tafel, dat een initiatief is van onder meer een aantal omwonenden en grondeigenaren.

Karakteristieke kenmerken en historische elementen

In het conceptontwerp zijn een aantal eisen opgenomen waaraan de ontwikkelingen in Ockhuizen moeten voldoen. Zo moeten de karakteristieke kenmerken, zoals het patroon van sloten en de openheid van het gebied, behouden blijven. Ook moet de nieuwe natuur toegankelijk zijn voor recreanten. Daarnaast komen oude historische elementen terug, zoals een perenlaantje en bomensingels. Verder worden er extra bomen geplant en komt er een groene corridor van negen hectare voor dieren, zoals de bever, de otter en de blauwborst.

Duurzame energie

Ook komt er in Ockhuizen een zonneveld van 35 tot 40 hectare groot, dat wordt ingepast in het landschap met groen eromheen. Het zonneveld moet volgens de plannen zo’n dertig jaar in het gebied blijven. Ten noorden en zuiden van het zonneveld kan straks worden gefietst en gewandeld op een nieuw aangelegd pad.

Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie en Klimaat) is trots op het plan. “Utrecht wil een schone en leefbare stad zijn voor iedereen. We hebben hier samen met de initiatiefnemers een mooie combinatie van zonnevelden met natuur en recreatie weten te maken.”

Gezamenlijk ontwerp

Bij de uitwerking van het ontwerp zijn verschillende partijen betrokken, waaronder vereniging Natuurmonumenten, de provincie Utrecht, grondeigenaren, direct omwonenden in Ockhuizen en bewoners van het dorp Haarzuilens en omgeving.

Vanaf vrijdag 19 mei hebben omwonenden en belanghebbenden vier weken de tijd om te reageren op het nieuwe ontwerp. Op 30 mei is er een informatieavond bij kringloopwinkel Emmaus Haarzuilens waar vragen gesteld kunnen worden. De Utrechtse gemeenteraad moet nog over het ontwerp besluiten. Dat gebeurt in de tweede helft van 2023.