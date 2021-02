Straten in De Nieuwe Defensie vernoemd naar vrouwelijke verzetshelden

De straten van de buurt De Nieuwe Defensie in Utrecht worden vernoemd naar vrouwelijke verzetshelden en een Utrechtse verzetsgroep. Deze maand worden de eerste huizen gebouwd op het voormalige defensieterrein in de Merwedekanaalzone.

De Nieuwe Defensie krijgt in totaal acht straten. Deze krijgen de volgende namen: Laan van Verzetsstrijders, Utrechtse Kindercomitestraat, Wil Temmingpromenade, Elisabeth Brugsmapromenade, Geertje Neuberg-Zuijlstrahof, Jet Berdenis van Berlekomhof, Hebe Kohlbruggeweg en Cornelia Moeslaan.

Het Utrechtse Kindercomité was een verzetsgroep die tijdens de bezetting honderden Joodse kinderen hielp onder te duiken door ze onder te brengen bij pleeggezinnen en crèche Kindjeshaven.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Kindjeshaven

Het merendeel van de straten is vernoemd naar vrouwelijke verzetsstrijders. Zoals Henriëtte (Jet) Berdenis van Berlekomhof. Zij werkte in het door haar vriendin opgerichte Kindjeshaven en redde samen met haar 150 Joodse kinderen.

Hebe Charlotte Kohlbrugge is een van de initiatiefnemers van de Zwitserse Weg, een lijn waarmee microfilms met door het verzet verzamelde informatie van Nederland naar Zwitserland werd gestuurd. Kohlbrugge ontving voor het verdiensten de Medal of Freedom with Silver Palm, een onderscheiding van de Amerikaanse regering.

Traag

Eind vorig jaar werd bekend dat de verkoop van de woningen in De Nieuwe Defensie traag verloopt. De ontwikkelaar schreef in december op de website dat nog geen kwart van de huizen was verkocht. De bouw van de koopwoningen in de buurt moet deze maand van start gaan.