Straten in Zeeheldenbuurt op de schop vanwege aanleg snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort

Vanwege een doorfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort gaan verschillende straten in en nabij de Zeeheldenbuurt op de schop. Bewoners kunnen op 8 oktober tijdens een bijeenkomst laten weten wat zij vinden van de plannen.

De plannen voor een snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort liggen er al een tijdje. De route loopt van de Blauwkapelseweg naar de Alexander Numankade, Jan van Galenstraat, Kardinaal de Jongweg en gaat via de Biltse Rading Utrecht uit.

De Alexander Numankade en Jan van Galenstraat worden ingericht als fietsstraat, waar de auto te gast is. Het fietspad langs de Kardinaal de Jongweg en Biltse Rading wordt breder gemaakt. Het fietspad langs de Blauwkapelseweg wordt niet aangepast.

Daarnaast wordt het voetpad langs de Biltse Grift verlengd tot de Griftbrug. “Ook parkeren, vergroening en de voetganger krijgen een plek”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Bijeenkomst

Op 8 oktober is er een informatiebijeenkomst bij Peter’s Bistro aan de Blauwkapelseweg. “Na het beoordelen, en waar mogelijk het verwerken, van alle reacties zullen we het voorlopig ontwerp in januari 2025 laten vaststellen door het college van B&W. Dan volgt het opstellen van het definitief ontwerp en het selecteren van een aannemer. We verwachten in 2026 te kunnen starten met de uitvoering.”