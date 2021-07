Straten rond TivoliVredenburg en Hoog Catharijne krijgen opknapbeurt

De gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, Klépierre en direct omwonenden willen samen de straten rond het muziekgebouw en Hoog Catharijne aantrekkelijker maken. De straten Hollandse- en Vlaamse Toren zijn in de avonduren verlaten en worden als onveilig ervaren.

De verschillende betrokkenen werken aan een plan hoe het gebied aantrekkelijker gemaakt moet worden. Ook in 2017 liet de gemeente al weten dat de plinten van de Hollandse en Vlaamse Toren levendiger moeten worden.

In het najaar moet meer duidelijkheid komen over de toekomstplannen. Wel zijn er al een paar punten genoemd, zo krijgt TivoliVredenburg op termijn een extra entree aan de kant van het Vredenburgplein. Ook moeten er meer openbare verlichting, groen en zitplekken komen.

Wethouder Eerenberg (Stationsgebied): “De route van het Vredenburgplein naar Hoog Catharijne is een 24-uurs route; we willen dat iedereen zich dag en nacht veilig voelt. Dat geldt ook voor bezoekers van TivoliVredenburg, een van de grootste culturele trekkers van onze stad. Door de aanpassingen die we nu gaan doen, geven we deze belangrijke plek in Utrecht letterlijk meer kleur en smoel. Utrechts grootste muziekgebouw en winkelcentrum worden verweven met de openbare ruimte eromheen waardoor je straks met plezier door deze straatjes loopt.”

Muurschildering

Dan is er nog een verbeterpunt waar nu al hard aan gewerkt wordt. Op de gevel van TivoliVredenburg wordt door De Strakke Hand een muurschildering aangebracht, ontworpen door grafisch vormgever Hansje van Halem. Zij is sinds 2017 hoofdontwerper van Lowlands en won in 2018 een Dutch Design Award

Van Halem liet zich inspireren door het diagonale lijnenspel en kleurenschema van de Grote Zaal van het muziekgebouw. Het kunstwerk laat mensen buiten als het ware door de muur naar binnen kijken. De komende twee weken wordt er nog gewerkt aan de schildering.

De uitvoering van de openbare ruimte en verbouwing van TivoliVredenburg vinden in 2022 plaats.