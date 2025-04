Streefbedrag crowdfunding voor Utrechters in de bijstand al gehaald: ruim 1200 donateurs

De crowdfunding van het project Bestaansbalans van de gemeente Utrecht is een week voor de deadline al geslaagd. Het streefbedrag van 350.000 is behaald. Ruim 1200 mensen steunden de campagne en doneerden geld. Hierdoor kunnen 350 Utrechters in de bijstand worden geholpen.

Twee weken geleden maakte de Start Foundation, een organisatie die zich inzet voor een eerlijkere arbeidsmarkt, bekend de opbrengst van de inzamelactie te verdubbelen. Samen met de gemeente Utrecht zijn zij de initiatiefnemers van het project Bestaansbalans.

Het doel was om 175.000 euro in te zamelen. Dan zou de Start Foundation het bedrag verdubbelen tot 350.000 euro. Inmiddels staat de teller bijna op 190.000 euro.

Het ingezamelde geld is bedoeld om mensen in de bijstand te steunen. Zij mogen daarnaast namelijk maar beperkt geld bijverdienen. Verdient iemand in een maand te veel, dan wordt het verschil de volgende maand ingehouden op de uitkering. De stress die dit oplevert, maakt het volgens de gemeente Utrecht en Collectief Kapitaal moeilijker om weer aan het werk te gaan.

‘Geweldig om te zien’

“Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij dit onderwerp”, vindt Denise Harleman, oprichter Collectief Kapitaal. “Meer dan 1200 mensen hebben een steentje bijgedragen om dit dringende probleem aan te kaarten.”

De donateurs zijn volgens Harleman mensen die zelf een uitkering ontvangen tot mensen die op grote afstand staan van de bijstand. “Het toont aan dat er grote draagkracht is voor duurzame beleidsverandering die mensen écht verder helpt, in plaats van een systeem dat hen wantrouwt en straft.” Wethouder Linda Voortman noemt het “hartverwarmend”.

Met het geld dat wordt ingezameld, kunnen mensen in de bijstand voor een jaar worden geholpen. De hulp is dus niet structureel, benadrukte Voortman eerder. “Het initiatief is daarmee vooral een aanklacht tegen het kapotte bijstandssysteem.”