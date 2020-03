Strip- en Lectuurshop aan Oudegracht sluit op 1 juni na dertig jaar de deuren

Na dertig jaar aan de Oudegracht sluit de Strip- en Lectuurshop op 1 juni de deuren. Eigenaresse Miep gaat met pensioen, nadat haar medewerker besloot te stoppen in de winkel.

De speciaalzaak voor stripboeken opende veertig jaar geleden in het winkelcentrum aan de Vinkenburgstraat, waar nu de McDonalds zit. Miep draait de winkel vanaf het begin met één medewerker. In 1994 verhuisde de zaak naar het huidige pand aan de Oudegracht.

Ze heeft enorm veel vaste klanten, zo blijkt ook uit de mensen die even de zaak binnenlopen om verbaasd te vragen of Miep écht haar winkel sluit. “Het is ook een soort buurtwinkel geworden, hè, mensen komen hier voor van alles.”

De vaste klanten komen voor de stripboeken, maar ook voor de tijdschriften die in de winkel liggen, zoals specialistische tijdschriften over computers en techniek. “Het is wel minder geworden dan vroeger. Mensen komen naar de winkel om te kijken hoe een stripboek getekend is, maar als ze al één of twee delen uit een serie hebben, bestellen ze de rest vaak op internet”, zegt Miep.

Pensioen

Mieps medewerker kondigde eind december na 27 jaar aan te willen stoppen. Ze heeft toen besloten om niet op zoek te gaan naar een nieuwe medewerker en de winkel te sluiten. “Ik moet nog enorm aan het idee wennen, omdat het zo abrupt is. Maar ik ga genieten van mijn pensioen”, zegt ze.

Het is nog niet bekend wat er in het pand komt. De Strip- en Lectuurshop houdt tot 1 juni opheffingsuitverkoop. Waarom ze juist op die datum sluit? “Dan kan ik ook eens lekker van de zomer genieten”, zegt Miep