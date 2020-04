Strip- en Lectuurshop Oudegracht krijgt nieuwe eigenaar en blijft na 1 juni tóch open

De Strip- en Lectuurshop aan de Oudegracht wordt na 1 juni toch overgenomen en blijft dus open. De nieuwe eigenaresse kwam zomaar de winkel van Miep van Hattum binnenlopen.

“Ik had de posters met opheffingsuitverkoop al op de ramen zitten en toen kwam er een jongedame binnen die graag een eigen winkel wilde beginnen”, zegt Miep van Hattum. “Dat was even lastig, want ik had de huur al opgezegd, maar de verhuurder was het er gelukkig mee eens dat zij het over zou nemen.”

Van Hattum kondigde begin maart van dit jaar aan haar speciaalzaak voor stripboeken na veertig jaar te sluiten, toen haar medewerker er mee stopte. Ze besloot geen nieuwe medewerker te zoeken en zelf met pensioen te gaan. Toen was het nog niet bekend wat er met de zaak ging gebeuren, maar nu is dus duidelijk dat er toch iemand is die de winkel wil voortzetten.

Mangastrips

De nieuwe eigenaresse is Kelly Hop, die volgens Van Hattum al veel met mangastrips bezig is. Hop houdt de winkel grotendeels in stand zoals die nu is. “De tijdschriften en stripboeken blijven, alleen de rookwaar gaat eruit. Kelly gaat de winkel ook nog verder uitbreiden, met mangastrips en Engelstalige graphic novels”, zegt Miep.

Van Hattum had niet verwacht dat er alsnog een nieuwe eigenaar zou komen. “Maar ik ben blij dat iemand de winkel wil voortzetten.” Voorlopig blijft ze nog wel in de winkel om de nieuwe eigenaresse te ondersteunen, maar daarna trekt Miep zich helemaal terug. “Het is uiteindelijk haar winkel. Al zal het afscheid voor mijzelf wel een beetje raar zijn, omdat ik nu door corona bij geen klanten meer zie.”