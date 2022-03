Striptekenaar Le Roux maakt puzzel vol Utrechtse tafereeltjes ter ere van 900 jaar stadsrechten

Utrecht viert in 2022 dat de stad 900 jaar geleden stadsrechten kreeg en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Ter gelegenheid van het jubileum heeft striptekenaar Frans Le Roux een puzzel gemaakt vol met voor Utrechters bekende tafereeltjes.

Ook op de puzzel viert Utrecht haar 900-jarig bestaan. De vlaggen op de Domtoren wapperen feestelijk, maar een windvlaag gooit roet in het eten. De vlaggen wapperen naar beneden en de vliegende schotel weet los te komen van de Inktpot.

Op de puzzel is verder onder meer de Bierboot te zien, die dan weer in botsing komt met de historische replica van het Romeinse schip dat eeuwen geleden Utrecht aandeed. Ook zijn een aantal bekende Utrechters te herkennen.

De puzzel van Le Roux is de nieuwste in de serie ‘Cities of the World’, waarin grote wereldsteden de hoofdrol spelen. Le Roux tekende onder meer New York, Londen en Amsterdam en nu dus ook Utrecht. Le Roux doet altijd uitgebreid onderzoek naar de stad die hij gaat tekenen.

De puzzel is inmiddels te koop in meerdere winkels en kan ook online besteld worden.

