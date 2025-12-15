Stroeve start voor Transdev in Utrecht: ‘Zelfs bussen uit Zeeland komen deze kant op’

Busreizigers in Utrecht moeten nog zeker tot vannacht rekening houden met flinke vertragingen. Sinds streekvervoerder Transdev zondag de busdiensten van Qbuzz heeft overgenomen in Utrecht, loopt de dienstregeling allesbehalve soepel. De grootste oorzaak is een storing bij een laadinstallatie in Zeist.

Door een storing – in overgenomen software van Qbuzz – rijden tientallen elektrische bussen van de gloednieuwe streekvervoerder niet. “Iedere technische collega die we hebben, is op zoek naar de oorzaak, maar die hebben we helaas nog niet gevonden. Dat betekent dat alle elektrische bussen die in Zeist zouden opladen, dat nu niet kunnen”, laat een woordvoerder van Transdev weten.

Maar waarom heeft een laadinstallatie in Zeist zo’n grote impact op het busverkeer in Utrecht? “We hebben zes stallingen in concessie Utrecht Binnen, waaronder in Vianen, Westraven en Zeist. De bussen rijden per stalling een specifiek gebied.”

Omdat de omgeving Zeist anders volledig zonder bussen zou komen te zitten, zijn voertuigen herverdeeld, legt de woordvoerder uit. Het gebied dat vanuit Zeist wordt bediend – goed voor tientallen bussen – kan bovendien niet zomaar bij een andere laadpaal terecht. “Vandaar dat je de impact over de hele concessie merkt.”

Chauffeurs moeten wennen

Naast de softwarestoring speelden ook andere factoren mee. Zo zorgde de demonstratie bij de Europlaan zondag volgens de woordvoerder voor vertraging. Ook moeten nieuwe buschauffeurs wennen aan de nieuwe diensten, voertuigen en routes. “Soms wordt bijvoorbeeld nog de verkeerde bus gepakt. Samen met de storing loopt het allemaal helaas niet zoals gehoopt. Daar balen we enorm van met z’n allen.”

Bussen uit hele land

Omdat de uitval flinke gevolgen heeft voor busreizigers, stromen sinds maandagochtend bussen uit andere regio’s door het hele land binnen. Trandev is bijvoorbeeld ook vervoerder van OV-regio’s Gooi en Vechtstreek en Haarlem-IJmond.

“Alle bussen die in andere concessies konden missen, zijn naar Utrecht gestuurd. Er komen zelfs bussen uit Zeeland deze kant op. Daardoor kan het zijn dat je bijvoorbeeld een Connexxion-bus voor je neus krijgt. We hadden liever de nieuwe, elektrische bussen gehad, maar we willen zo veel mogelijk mensen vervoeren”, aldus Transdev.

Reservevloot

De woordvoerder van gedeputeerde André van Schie (Mobiliteit) van de provincie Utrecht laat weten dat rekening werd gehouden met een stroeve start. “Je hoopt dat een concessiewissel direct goed gaat. Tegelijkertijd is de realiteit dat bij alle wisselingen opstartproblemen voorkomen. Er zijn grote veranderingen: nieuw materieel, nieuwe bussen en nieuwe routes. Dan houd je er rekening mee dat dingen mis kunnen gaan. Dat is niet leuk, maar wel hoe het is.”

Ook Transdev zelf had daar rekening mee gehouden. Daarom had de vervoerder al een reservevloot stand-by staan. Deze bussen moesten vanwege weer een andere reden al eerder worden ingezet. “Bij het laadstation in Vianen zijn zondag twee laders aangetikt en kapotgegaan. Dat betekent dat een aantal bussen uitviel. Dat hebben we gecompenseerd met wat al klaarstond. Daarom moesten we vanochtend een noodplan maken”, vertelt een woordvoerder.

Komende dagen

Transdev weet nog niet wanneer het probleem verholpen is. Op 9292.nl is te lezen dat reizigers van U-OV in ieder geval nog tot 01.00 uur vannacht rekening moeten houden met hoge vertragingen en rituitval. Wel wordt de buscapaciteit van Transdev deze week steeds meer uitgebreid, wat een deel van de uitval kan compenseren.