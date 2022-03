Strooiwagens en schuivers vanavond in Utrecht de weg op; het kan glad worden

De gemeente Utrecht gaat vanavond preventief zout strooien en met wagens rijden die sneeuw en ijs kunnen wegschuiven en borstelen. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege de kans op gladheid.

Na een ruime week van heerlijk lenteweer lijkt de winter weer even terug van weggeweest. Maart roert zijn staart, en dat wordt nu weer eens duidelijk. Donderdag viel er al wat natte sneeuw en dat wordt vanavond en vannacht ook weer verwacht. Het wegverkeer wordt gewaarschuwd om rekening te houden met de kans op gladheid. Code geel geldt voorlopig tot morgen om 12.00 uur.

De gemeente Utrecht gaat vanaf 18:30 preventief strooien. Vanaf ongeveer 20:00 uur zal er ook geschoven een geborsteld gaan worden. Blijf alert op #gladheid030 — Gladheid030 (@gladheid030) March 31, 2022

