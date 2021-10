Stroomstoring in deel van Utrecht; monteurs van Stedin ter plekke om probleem te verhelpen

Een klein deel van Utrecht heeft momenteel te maken met een stroomstoring. Het probleem ontstond rond 12.20 uur en monteurs van netbeheerder Stedin zijn momenteel aan het werk om de storing op te lossen.

Niet alleen inwoners van Utrecht hebben te maken met de stroomstoring. Ook in de gemeentes Tienhoven, Maarssen, Breukelen en Westbroek zitten mensen zonder stroom. In Utrecht geldt de storing in het noordelijke deel van de stad.

In totaal hebben zo’n 5.420 klanten van Stedin last van het probleem. Volgens een woordvoerder van het bedrijf woont een klein deel hiervan in de gemeente Utrecht.

Wanneer het probleem is opgelost is volgens de woordvoerder niet te zeggen. “Onze monteurs zijn de hele tijd bezig in het gebied en we hopen dat de stroomstoring vlot is opgelost.”