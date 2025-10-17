Stroomstoring in Rotsoord en binnenstad: tientallen adressen zonder stroom

Verschillende delen van Utrecht zitten zonder stroom. Het gaat in ieder geval om 23 adressen rondom de Keizerstraat, laat netbeheerder Stedin weten. Ook verschillende adressen in Rotsoord ervaren problemen.

De ruim 20 adressen rond de Keizerstraat, ten zuiden van de Wittevrouwenstraat, hebben geen stroom. Die storing begon rond 08.00 uur, zegt Stedin. Het is geen grote storing.

“Waarschijnlijk is er sprake van een laagspanningsstoring”, zegt een woordvoerder. “Dat betekent dat er een probleem met een kabel in de straat is.”

Gisteravond laat en vannacht was er ook een andere stroomstoring. Die treft tientallen adressen rond Helling 1 in Rotsoord. Een oorzaak is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder is die storing rond 08.30 uur deels opgelost. Op sommige adressen is de storing nog niet voorbij.

Stedin verwacht dat de problemen rond het middaguur opgelost zullen zijn.