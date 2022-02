Update: Stroomstoring in het Utrechtse Vleuten verholpen

Ongeveer 900 huishoudens in het Utrechtse Vleuten zaten dinsdagmiddag zonder stroom. Netbeheerder Stedin meldde echter rond 13.40 uur dat de stroomstoring was verholpen.

Volgens Stedin werd het probleem veroorzaakt door een defecte kabel. Hierdoor zaten de woningen waarvan de postcode met de cijfers 3452 beginnen zonder stroom.

Stroomstoring in #Vleuten is verholpen door monteurs van #Stedin, alle 900 klanten hebben weer stroom. Oorzaak was een defecte kabel. — Stedin (@Stedin) February 22, 2022

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.