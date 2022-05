Struikelsteen voor Louis Trompetter geplaatst op de Vismarkt in Utrecht

Voor het huis aan de Vismarkt 17 in Utrecht waar Louis Trompetter ooit heeft gewoond is op zondag een struikelsteen neergelegd. Dit werd gedaan door familieleden. Trompetter is hoogstwaarschijnlijk in 1944 omgekomen toen hij al twee jaar door de Duitsers gevangen werd gehouden.

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is de bedenker van de struikelsteentjes, in het Duits ook wel stolpersteine genoemd. Op deze kleine vierkante steentjes staan onder meer de namen van mensen die door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord en ze worden neergelegd voor de huizen waar de slachtoffers hebben gewoond. In Utrecht zouden al 114 struikelsteentjes liggen.

Verhaal

Onderzoeker en journalist Jim Terlingen (1965) groeide op aan de Vismarkt. Zo’n tien jaar geleden begon hij zich te verdiepen in het verleden van de straat. “Op een website waar alle namen van joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog stonden, zag ik twee personen die aan de Vismarkt hadden gewoond. Dat was een 6-jarig jongetje en Louis Trompetter.”

Terlingen vond het opmerkelijk dat dit niet algemeen bekend was en hij is zich daarom gaan verdiepen in de Vismarkt tijdens de oorlog. “Deze verhalen moeten namelijk verteld worden.” De onderzoeker is erachter gekomen dat Trompetter op 29 mei 1897 is geboren, op de kop af is dat zondag 125 jaar geleden. “Hij had drie zussen, zijn vader was diamantbewerker in Amsterdam en zijn moeder kwam uit Brussel.”

Antwerpen

Terlingen vertelde dat de diamantindustrie in de jaren 20 voor een groot deel verhuisde naar Antwerpen. De ouders van Trompetter besloten daarom ook in België te gaan wonen, maar Louis bleef achter in Amsterdam. Hij zou in de hoofdstad hebben gewerkt als vertegenwoordiger.

“In 1926 vertrok Louis alsnog naar Antwerpen om te gaan werken als winkelbediende in een warenhuis. In 1933 overleed zijn vader en enkele jaren daarna verhuisde hij weer met zijn moeder naar Nederland. Eerst woonden zij op de Kromme Nieuwegracht en later zijn ze op de Vismarkt gaan wonen, waar Louis een winkel in goud- en zilverwaren opende.”

Toen de oorlog uitbrak raakte Trompetter volgens Terlingen in paniek. Hij zou geprobeerd hebben zijn winkel te verkopen. Of dit gelukt is kan Terlingen niet met zekerheid zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat de zaak is blijven adverteren tot 21 juli 1942.

Westerbork

“In november 1942 is Louis met de trein naar Westerbork gedeporteerd en vijf dagen daarna naar Blechhammer, een subkamp van Auschwitz. Dat is het laatste dat met zekerheid over Louis gezegd kan worden.” Op het struikelsteentje staat dat Trompetter op 31 maart 1944 in Midden-Europa is vermoord. “Maar de precieze datum en plek zijn onduidelijk”, aldus Terlingen.

Een handjevol mensen was zondagochtend aanwezig bij het leggen van de steen, waaronder een neef van Trompetter. Deze heeft samen met een ander familielid het struikelsteentje geplaatst.