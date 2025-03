Studenten bezetten Bestuursgebouw Universiteit Utrecht uit protest tegen banden met Israël

Tientallen studenten en sympathisanten blokkeerden dinsdag het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht (UU). Enkele van hen hadden zich vastgeketend. Ze protesteerden tegen de banden die de universiteit heeft met Israëlische instellingen.

We spreken met Itai, een van de demonstranten. Hij vertelt dat het protest gericht is tegen “de genocide die gaande is in Palestina. Israël blokkeert sinds zondag opnieuw alle toegangswegen tot Gaza, wat leidt tot onleefbare omstandigheden”, legt hij uit. “Er is een apartheidsregime, de Gazastrook en de Westoever zijn nog steeds bezet gebied en buurlanden worden nog steeds platgebombardeerd. Tegelijkertijd heeft de universiteit veel banden met Israëlische onderzoekspartners die gretig en zonder blikken of blozen meewerken aan dit geweld”, stelt Itai.

Reactie Universiteit Utrecht

Een woordvoerder van de UU laat weten dat de universiteit de samenwerking met Israël heeft geëvalueerd. Er is gekeken of de projecten betrekking hebben op defensie of dat het risico bestaat dat defensie de resultaten gebruikt. Dit is volgens de woordvoerder niet het geval en dus zet de universiteit deze projecten voort. De woordvoerder erkent dat de evaluatie niet uitsluit dat de Israëlische partners andere projecten uitvoeren die wél een militaire doelstelling hebben.

Staking tegen onderwijsbezuinigingen

De aanwezigen demonstreerden niet alleen voor de Palestijnse kwestie. Ze zijn ook ontevreden over het standpunt van het universiteitsbestuur over de staking tegen de onderwijsbezuinigingen op 11 maart. Volgens de demonstranten worden zij niet ondersteund door het bestuur.

De woordvoerder van de universiteit zegt hier niet veel over kwijt te willen. Wel zegt te ze dat het bestuur de doelstellingen van de stakers steunt, maar tegelijkertijd ook zorgen heeft over bijvoorbeeld tentamens op die dinsdag.