Studenten in Utrecht wachten gemiddeld langer op kamer dan dat hun studie duurt

Studenten in Utrecht moeten gemiddeld vier jaar, acht maanden en twaalf dagen wachten voordat ze een kamer in een complex van een studentenhuisvester kunnen betrekken, blijkt uit een analyse van RTL Nieuws. Dat betekent dat studenten over het algemeen langer wachten op een kamer dan dat hun studie duurt.

RTL bekeek welke woningen er afgelopen drie maanden bij sociale studentenhuisvesters zijn verhuurd en hoelang de inschrijfduur was. Voor de analyse hebben ze verantwoordingen van studentenhuisvesters vergeleken. Alle kamers en woningen waar sprake was van een voorrangsregeling, urgentie, bemiddeling of plaatsing van internationale studenten zijn niet in de analyse meegenomen.

In Utrecht is de wachttijd voor een kamer vier jaar, drie maanden en achttien dagen. Op een zelfstandige woning is het zes jaar, vier maanden en achttien dagen wachten. Volgens RTL is de wachttijd in Utrecht nooit minder dan tweeënhalf jaar. De langste inschrijftijd was meer dan tien jaar. Dat betekent dat een wo-student gemiddeld net voor het einde van de master een studentenkamer kan betrekken. Een hbo-student is dan al drie maanden aan het werk en een mbo-student al meer dan een jaar.

De Utrechtse fracties van D66 en PvdA hebben inmiddels vragen gesteld over de cijfers. Ze willen weten hoe het staat met de plannen om voor 2030 5.500 studentenwoningen bij te bouwen, zoals de gemeente graag wil. Ook leven er vragen over de herontwikkeling van het IBB-complex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan, waar al langer over gesproken wordt. De wethouder heeft een aantal weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

