Studenten nemen heft in eigen hand en verlichten donker fietspad langs Kromme Rijn, ook petitie gestart

De wintertijd komt eraan en dat betekent dat het vroeger donker wordt. Nog even ‘s avonds een rondje hardlopen of in je eentje naar huis fietsen kan voor sommigen een stuk minder veilig voelen. Een groepje studenten hoorde dat veel mensen het donkere fietspad langs de Kromme Rijn als onveilig ervaren. Daarom organiseerden ze 9 oktober de actie ‘Lichtpad’, waarbij ze zelf het initiatief namen om het fietspad te verlichten.

Het fietspad langs de Kromme Rijn wordt tijdens zomeravonden volop gebruikt door hardlopers en fietsers. In de winter is het fietspad daarentegen minder geliefd, doordat er geen straatverlichting is en het hierdoor erg donker is.

Vijf studenten van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht hoorden regelmatig van mensen in hun omgeving dat ze zich onveilig voelden op het fietspad langs de Kromme Rijn en het daarom liever meden, vooral het stuk tussen het viaduct onder de A27 en Bunnik.

Toen de studenten voor een van hun vakken een burgerinitiatief moesten opzetten, wisten ze al snel dat ze iets wilden doen aan het veiligheidsgevoel rondom dit fietspad.

Onveiligheid belichten

Op donderdagavond 9 oktober namen de studenten het heft in eigen handen en verlichtten zelf eenmalig het fietspad langs de Kromme Rijn. Jasmijn Jaquet, een van de initiatiefnemers, benadrukt dat deze actie bedoel is om aandacht te vragen voor alle vrouwen – en anderen – die zich onveilig voelen en te maken krijgen met seksueel geweld.

“Het fietspad wordt bijvoorbeeld veel vermeden door vrouwelijke studenten, zeker als ze alleen zijn”, vertelt Jasmijn. “Door letterlijk het licht te zetten op deze onveiligheid, willen we ervoor zorgen dat al deze mensen niet meer voortdurend achterom hoeven te kijken en zich niet meer ‘bejaagd’ hoeven te voelen.”

Gemengde reacties

De reacties op de actie waren gemengd. Jasmijn vertelt dat veel mensen blij waren met de actie. “Er waren mensen die zeiden dat we goed bezig waren en dat het al veel eerder had moeten gebeuren. En er was iemand die vertelde dat ze altijd haar locatie met anderen deelt als ze hierlangs fietst”, aldus Jasmijn. “Maar er was bijvoorbeeld ook iemand die het er niet mee eens was en de actie lichtvervuiling vond.”

De actie trok ook de aandacht van de fractie van D66. “Ze wilden eigenlijk graag meedoen, maar waren op de dag zelf helaas verhinderd”, zegt Jasmijn. Ondanks de afwezigheid van D66 bij de actie, gaan de studenten binnenkort wel met hen in gesprek.

Uiteindelijk willen de studenten het liefst dat het fietspad permanent verlicht wordt. Om dit te bereiken, zijn ze een petitie gestart en verzamelen handtekeningen voor permanente verlichting op het fietspad.