Studenten ROC in Utrecht geven gratis knipbeurten aan bezoekers voedselbank

Een goed begin van de decembermaand met een verzorgd kapsel, daar willen de studenten van ROC Midden Nederland voor zorgen. Zij bieden bezoekers van de voedselbank een gratis knipbeurt aan.

Honderd waardebonnen voor gratis knipbeurten gingen de afgelopen weken naar de voedselbank. Die verdeelt de bonnen de komende periode over de bezoekers. “We zien aan de toename van het aantal bezoekers aan de voedselbank dat inwoners het zwaar hebben”, zegt Reggy Wehl van buurtteam Utrecht.

Nieuw kapsel

Wehl: “Hoge energiekosten, stijgende prijzen in de supermarkt. Inwoners moeten hun best doen om het hoofd boven water te houden. Een bezoek aan de kapper wordt vaak uitgesteld of overgeslagen. Het is dan erg fijn voor mensen dat ze met deze actie van de studenten van ROC Midden Nederland toch verzorgd de kerstdagen in kunnen.”

“Onze studenten kwamen met het idee om deze decembermaand echt iets te doen voor mensen met een kleine beurs”, vertelt Debby Veldhuizen, docent haarverzorging bij ROC Midden Nederland. “Zij vinden het heerlijk om iemand met een nieuw kapsel dat beetje extra zelfvertrouwen te geven.”

Interactie

Behalve een mooi gebaar naar de voedselbankbezoekers, is het ook een leerzame oefening voor de studenten. Veldhuizen: “Onze studenten leren toch het meest van de interactie met mensen van vlees en bloed. Niet van statische modellen. Naast het beheersen van het vak, moet je als kapper ook mensen op hun gemak stellen en een gesprek aan kunnen gaan over de leuke dingen in het leven, maar ook over de mindere. Zo leren de studenten ook weer van de mensen die langskomen voor een knipbeurt.”