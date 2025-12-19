Studenten ROC Midden Nederland delen 1000 kerstpakketten uit aan Overvechters in armoede

Studenten van ROC Midden Nederland deelden donderdag 1000 goedgevulde kerstpakketten uit in Overvecht, vanuit hun locatie aan de Schooneggendreef. Met de actie Pakket vol Liefde steunen ze samen met de gemeente en het Ondernemersfonds inwoners die in armoede leven; volgens de gemeente leeft 33 procent van de bewoners in de wijk op of onder de armoedegrens.

“Het is belangrijk dat studenten ervaren dat ze betekenisvol zijn voor anderen,” zegt programmamanager Marlies Kamperman van het Welzijn College. Ook Arjen van Ree van het Ondernemersfonds Overvecht-Zuid is tevreden: hij vindt het mooi dat zij met de boodschappenpakketten een steentje kunnen bijdragen en prijst de inzet van de studenten bij het uitdelen.

Meer kerstacties

De actie van vandaag staat niet op zichzelf, want de hele maand december trokken studenten van ROC Midden Nederland de wijk in om extra aandacht en warmte te brengen. Zo deelden zij pakketten uit bij het asielzoekerscentrum, beschilderden ze duizend waxinelichthouders als cadeautje voor bewoners én bezorgden ze pakketten bij mensen die slecht ter been zijn. Samen met studenten van het Beauty College organiseerden ze ook een kerstmiddag met hand- en nagelverzorging voor bewoners met dementie bij Careyn Rosendael.

In samenwerking met stichting Met je Hart bezorgden studenten Schoonheidsverzorging persoonlijke kerstgroeten bij eenzame ouderen in de wijk. De studenten maakten zelf kerstkaarten, namen kerstkransjes mee en deelden waardebonnen uit voor een gratis behandeling in de schoolsalon.

“Dit is veel leuker dan een PowerPoint in het klaslokaal,” zegt student Sara. Student Adam ziet dat “mensen met een glimlach naar buiten lopen” en dat geeft hem naar eigen zeggen veel voldoening.