Studenten van Hogeschool Utrecht bedenken chip met patiëntinformatie die ‘levens kan redden’ op ambulance

Studenten van de opleiding Open-ICT aan de Hogeschool Utrecht (HU) hebben een chip ontworpen die levens moet gaan redden van mensen die een ambulance nodig hebben. De chip kan het ambulancepersoneel vertellen of een patiënt allergieën heeft of medicijnen gebruikt, waardoor hulpverleners betere keuzes kunnen maken voor de behandeling.

Medische informatie wordt verzameld in het Elektronisch Patiënten Dossier, maar dat is niet altijd toegankelijk. Daarom is er volgens de studenten van de HU dus een andere oplossing nodig. Ze gingen aan de slag met hun idee om mensen informatie bij zich te laten dragen, zodat hulpverleners weten wat ze moeten doen, ook als de patiënt zelf niet in staat is om te vertellen of hij of zij bijvoorbeeld een allergie heeft of medicijnen gebruikt. Het resultaat is de Secure Medical Information Chip, een chip waarop alle belangrijke medische informatie staat.

Voor het ontwerpen van de chip hebben de studenten eerst onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar welke informatie ambulancepersoneel eigenlijk nodig heeft. Ook zijn ze in gesprek gegaan met professionals van het UMC Utrecht, die de studenten vertelden dat er bij hen jaarlijks twee tot vier doden vallen door een situatie waarin medische informatie niet bekend is bij de hulpverleners. Ook komt het voor dat patiënten niet de optimale zorg krijgen, omdat er informatie ontbreekt.

De chip die de studenten uiteindelijk hebben ontworpen, is verwerkt in een ketting. Daarnaast hebben ze een applicatie gebouwd, waardoor behandelaars de chip kunnen uitlezen. Het product zal volgens de studenten uiteindelijk ook aan alle privacy-eisen voldoen.

Startup

Sven Loeve, een van de studenten die betrokken is bij het project, heeft besloten het project niet te laten stoppen aan het eind van zijn studie. Hij wil een startup oprichten onder de naam ERIA. Loeve heeft gesprekken gevoerd met het UMC Utrecht en de Regionale Ambulancezorg Voorziening Utrecht (RAVU) en zij zijn volgens Loeve geïnteresseerd. Er is inmiddels een eerste versie van de chip. Die voldoet nog niet aan alle regelgeving, maar kan wel gebruikt worden om demonstraties te geven aan geïnteresseerden.

Loeve zoekt nog mensen die hem verder kunnen helpen met de chip, bijvoorbeeld met technische of zakelijke kennis. Zij kunnen mailen naar info@eria-lifesystems.com.