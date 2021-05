Studenten van Hogeschool Utrecht ontwikkelen ‘belevingsapp’ voor betere leefomgeving

Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben in opdracht van het RIVM een app ontwikkeld voor een betere leefomgeving. De ‘belevingsapp’ heet MEES en Utrechters kunnen in de app aangeven waar in de provincie het nog wat stiller, groener of rustiger mag worden.

De belevingsapp laat met een stip op de kaart je locatie zien. Over die plek krijg je actuele informatie, zoals de hoeveelheid fijnstof en geluidsmetingen. Mensen kunnen in de app vervolgens aan de hand van een lijstje vragen invullen hoe ze de plek zelf ervaren.

“De antwoorden op de vragen zijn onze belevingsdata”, zegt Stephen van Aken, innovatiemanager bij de provincie Utrecht. De data zijn voor iedereen in te zien via een open platform. Met de data wil de provincie onder meer fietsroutes verbeteren, zodat meer mensen op de fiets stappen.

Minoropdracht

HU-minorstudenten Juul Nelissen, Jort van As, Laura Vernooij en Mei-li Witsenboer ontwikkelen de app als opdracht voor de minor Datavisualisatie & Infographics. Juul Nelissen, student Communicatie & Multimedia Design: “Voor mij was de wereld van datavisualisatie geheel nieuw. Ook had ik nog nooit een opdracht gedaan voor zo’n grote organisatie als het RIVM. Ik wilde dit daarom echt goed doen; ik wilde iets maken waar zij echt iets aan hebben.”

De studenten hebben onder andere onderzocht wie de app zou gaan gebruiken. “Op basis daarvan hebben we vier persona’s ontwikkeld. Toen zijn we gaan kijken hoe de app eruit moet zien om deze mensen te motiveren. We wilden mensen er enthousiast over maken”, legt Nelissen uit. “In de app kun je bijvoorbeeld zien wat je buurtgenoten over een bepaalde plek zeiden. Dat is anoniem, maar het geeft wel meteen een idee hoe anderen die plek beleefden. Dat maakt het leuker om de app te gebruiken.”

Binnenkort beschikbaar

Stephen van Aken en Juul Nelissen hebben de app dinsdag gepresenteerd. De app wordt nu nog getest, maar wordt binnenkort beschikbaar voor inwoners van de provincie Utrecht. Nelissen: “Ik hoop dat superveel mensen de app gaan gebruiken. Dat lijkt me fantastisch!”